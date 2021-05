SARONNO – Grande emozione e anche un pizzico di commozione stamattina per il prevosto monsignor Armando Cattaneo che ha annunciato il suo imminente addio alla comunità saronnese.

“La notizia l’ho avuta lunedì dall’incontro con il delegato episcopale – ha detto oggi ai fedeli – so che la notizia è trapelata e quindi la confermo. Dal primo settembre non guiderò più la comunità saronnese. Dopo 9 anni è un avvicendamento normale all’interno della chiesa ma non per questo è meno difficile. La mia famiglia è Saronno e nessuno toglierà mai questa comunità dal mio cuore”.

Arrivato a Saronno nel 2012, in sostituzione di monsignor Maurizio Rolla nominato vicario episcopale della zona di Lecco don Armando era stato precedentemente vicario episcopale di Monza, dove guidava 153 parrocchie. Ha 71 anni ed è originario di Bareggio. Nei suoi 9 anni a Saronno ha preso diverse iniziative che hanno lasciato il segno nella comunità come la svolta green delle parrocchie (con gli investimenti nel fotovoltaico e i rinnovamenti degli impianti), l’impegno per i profughi con la creazione dello spazio d’accoglienza nella casa parrocchiale e il forte legame creato con il centro culturale islamico cittadino. Da ricordare anche l’impegno per preservare i tesori artistici ed architettonici cittadini soprattutto del Santuario e della chiesa di San Francesco.

Si trasferirà a Milano mentre il nome del nuovo prevosto di Saronno dovrebbe essere reso noto nel mese di giugno.

(foto: don Armando alla Regina Pacis)