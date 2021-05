GERENZANO – L’ufficio Servizi Sociali comunale informa che, dal 14 giugno 2021 al 30 luglio 2021, è prevista l’attivazione di un Cer estivo, per ragazzi della fascia di età compresa tra 11 e i 16 anni. L’iniziativa si svolgerà nel totale rispetto delle normative anti-contagio a fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

L’organizzazione sarà modulata secondo le indicazioni contenute nell’allegato 8 del DPCM del 02.03.2021.

Al seguente link trovate informativa e modulistica:

http://www.comune.gerenzano.va.it/…/po/mostra_news.php…

I moduli di iscrizione dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo mail: [email protected]

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 340 118 21 51.

