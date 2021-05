“Queste – fanno sapere dal Comune – sono in sostanza, le risposte fornite da Ats: non vi erano medici disponibili per sostituire con incarico provvisorio la dottoressa Cuculo; l’ambito di Turate è stato segnalato come bisognoso di un nuovo medico titolare ma tra i medici disponibili, aventi titolo, nessuno ha scelto tale incarico per il posto disponibile a Turate”. Sempre Ats ha fatto sapere al Comune che “c‘è una situazione di estrema carenza di medici di base, non solo a Turate, ma su tutto il nostro territorio ma i massimali di assistiti dei 5 medici, ad oggi presenti a Turate, sono sufficienti a garantire l’assistenza di tutti i residenti. La copertura del posto vacante a Turate sarà comunque oggetto di futura assegnazione, sperando che ci possano essere medici disponibili ad accettarlo”.