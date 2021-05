CARONNO PERTUSELLA – La Società Calcistica Caronnese annuncia Umberto Gambaro come nuovo Presidente dell’associazione nata nel 1927. Gambaro, marito di Costanza Reina, assume la carica con effetto immediato per poter impostare al meglio le attività della prossima stagione sportiva 2021-2022. L’arrivo di Gambaro ai vertici della Caronnese è un bellissimo segnale per i rossoblù, che poco più di un anno fa aveva subito la perdita di Augusto Reina, alla guida della società da vent’anni: la famiglia Reina conferma con questa decisione la volontà di essere partecipe in prima linea delle attività della Caronnese e di poter portare avanti e finalizzare nei prossimi anni i progetti che il Cavalier Reina aveva impostato insieme al Consiglio societario, focalizzati in particolare sulla crescita del settore giovanile e sullo sviluppo del centro sportivo (per il quale anche in queste settimane si sta lavorando alacremente insieme all’amministrazione pubblica), oltre alla centralità della Prima squadra, vero faro per i giovani in erba del vivaio.

“E’ un grande onore ricoprire questo ruolo – queste le prime dichiarazioni del neo Presidente rossoblù Umberto Gambaro – la famiglia Reina ha sempre creduto in questa società ed è mia intenzione quella di poter proseguire il percorso avviato da Augusto Reina garantendo continuità alla Caronnese: la nostra anima societaria e la nostra funzione sociale dovrà essere sempre più solida in un periodo in cui tante certezze sono totalmente scomparse”. Il nuovo condottiero della Caronnese ha poi proseguito: “Già in questi giorni stiamo impostando la nuova stagione e nelle prossime settimane potremo mettere in atto tutte le azioni che stiamo vagliando. La Caronnese deve rimanere un importante punto di riferimento per la comunità e per il calcio e ci adopereremo per dimostrarlo”.

Galvanizzato anche il Presidente uscente Giuseppe Pirola, che rimarrà all’interno dell’organo direttivo della Caronnese: “Sono stato veramente onorato di aver guidato la Caronnese, la società calcistica del mio paese, in questo ultimo anno e di aver svolto il ruolo di traghettatore in un periodo così delicato per la famiglia Reina e per tutti noi. Saluto con gioia il nuovo Presidente: sono sicuro che questa sia la scelta giusta e che Umberto possa garantire un roseo futuro alla Caronnese”.

Il cambio al vertice della Caronnese coincide con la nomina del nuovo Consiglio di Amminisrazione societario, rinnovato in segno del cambio generazionale: Vice Presidenti sono stati nominati Costanza Reina e Giuseppe Pirola che siederanno nel Cda insieme a Pierluigi Galli e Roberto Fici.