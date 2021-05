LIMBIATE – Non ce l’ha fatta il motocicilista rimasto coinvolto ieri, venerdì 21 maggio, in un incidente stradale avvenuto a Limbiate: il sinistro si era verificato alle 15 in via Piave, con la moto si era scontrato ad una autovettura, era stato sbalzato al suolo e le sue condizioni erano subito apparse particolarmente gravi. Venticinque anni e residente in città, era stato trasportato in ospedale a Milano, al “Niguarda”, da dove nelle scorse ore è giunta notizia dell’avvenuto decesso.

Nell’immediatezza dei fatti i carabinieri della Compagnia di Desio, accorsi con una ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica, aveva eseguito i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti sulla dinamica dell’accaduto, al fine di ricostruire con precisione tutta la vicenda e per iniziare a mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto di archivio: automedica e ambulanza della Croce rossa di Saronno durante un intervento sul territorio in occasione di una precedente emergenza sanitaria)

22052021