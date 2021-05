Gadda: “Per la ripartenza regole più chiare per viaggiare”

VARESE – “Se vogliamo sostenere l’economia e la ripartenza dei comuni italiani di frontiera dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus è fondamentale che nel decreto legge sulle riaperture ci siano procedure semplificate per il turismo e lo shopping trasfrontaliero di giornata”. Lo dice la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Per questo, ieri, ho presentato un emendamento che, pur mantenendo la tutela della salute, introduce una forte semplificazione delle procedure d’ingresso, così come ha già fatto la Germania nei confronti della Svizzera”.

