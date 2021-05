LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Torna oggi il campionato di calcio di Eccellenza: si è arrivati alla settima giornata, la capolista Varesina gioca in trasferta sul terreno dell’abbordabile Sestese (arbitro Daniele Chindamo di Como, assistenti Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio e Abibakr Darwish di Milano); mentre, restando alle squadre della zona, l’Ardor Lazzate è ospite del Milano city con arbitro Gaetano Alessio Bonasera di Enna, assistenti Simone Corbetta di Como e Marco Tonti di Brescia. Inizio sempre alle 15.30. Altre gare: Luciano Manara-Base 96 Seveso, Vergiatese-Castanese; posticipo alle 20 Pontelambrese-Brianza Olginatese. Riposa il Gavirate.

Classifica: Varesina e Brianza Olginatese 12 punti, Ardor Lazzate e Gavirate 8, Base 96 Seveso e Milano city 7, Sestese 5, Vergiatese 4, Pontelambrese e Luciano Manara 3, Castanese 2.

Come vederle – Si gioca a porte chiuse per le norme anti-covid. Sestese-Varesina viene trasmessa in diretta sul canale “Be.Pi sport” di Facebook (che propone anche Vergiatese-Castanese).

(foto archivio: azione di gioco di Ardor Lazzate-Asd Varesina giocata qualche settimana fa)

