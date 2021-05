NUORO – Buona la prima per le vice-campionesse italiane dell’Inox Team Saronno che oggi pomeriggio e sera nella prima giornata di A1 2021 a Nuoro hanno travolto le locali del Banco di Sardegna. Due partite che non hanno creato troppi patemi d’animo alle saronnesi, vincenti per “manifesta” sempre alla quarta ripresa.

Nella gara del tardo pomeriggio, Saronno addirittura strabordante, per un 18-0 finale che la dice lunga sull’andamento del match, con le pitcher saronnesi Alice Nicolini e nel finale Veronica Comar che hanno gestito senza difficoltà le avversarie.

Mentre nella “rivincita”, Nuoro ha incassato 6 punti alla prima ripresa ma poi ha contenuto meglio le avversarie, anche grazie alla lanciatrice cubana Lopez. Che però al quarto inning ha incassato un fuoricampo di Arianna Nicolini, e poi Saronno ha preso il largo: 10-0. In pedana per Saronno l’americana Kelly Barnhill che ha chiuso il conto con 7 strike out all’attivo.

Domani, in diretta su Fibstv, dalle 14 c’è la sfida fra Rheavendors Caronno e le campionesse d’Italia del Mkf Bollate.

(foto: la partita è stata proposta sul canale Facebook, offerta dal Nuoro. Qui una immagine dalla trasmissione)

