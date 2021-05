Ladri all’isola del Riuso: rubati tv e x-box

CARONNO PERTUSELLA – E’ un esempio di buon pratiche per l’intero territorio del Saronnese oltre che ormai un punto di riferimento per molte famiglia eppure nemmeno l’isola del riuso si è salvata dai ladri.

Negli ultimi tempi sono state due le effrazioni messe a segno nella struttura di via Asiago. I volontari non lasciano mai contante quindi da questo punto di vista i ladri, che pur hanno messo sottosopra spazi e scrivanie non hanno trovato nulla. Hanno però portato via un televisore ed una console da gioco (una x-box per la precisione).

Nell’ottica di consolidare una gestione dell’Ambiente sempre più attenta ed efficace il Comune di Caronno Pertusella attiva l’isola del riuso. L’Isola rimette in circolo a costi esigui dei beni che altrimenti avrebbero dovuto essere smaltiti con appesantimenti per l’Ambiente e per le casse comunali. L’Ambiente siamo noi, è il futuro delle generazioni che verranno. Per questo motivo non buttare via suppellettili ancora utili: portale o falle portare all’isola.

COS’E’ L’ISOLA DEL RIUSO

“L’Isola del Riuso – spiega il comune di Caronno Pertusella – è il luogo per la consegna e distribuzione di beni usati, in buono stato e funzionanti, riutilizzabili e non ancora inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti. In questoo modo si contrastare la cultura dell’usa e getta e si sostiene la cultura del riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita, tutelando l’ambiente e promuovendo la solidarietà sociale. Esempi di beni che possono essere consegnati: mobili ed elementi di arredo (esclusi quelli di grandi dimensioni), piccoli elettrodomestici, pubblicazioni (libri, DVD, CD, videogiochi, dischi), utensili per lavori casalinghi e da giardino, giocattoli e giochi da tavolo, stoviglie, attrezzatura sportiva, articoli per la prima infanzia.