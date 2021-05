SARONNO – “Non si parla mai abbastanza delle riqualificazioni in corso nella città di Saronno. Ed in particolare non si sottolinea mai a sufficienza quanto esse garantiscano una migliore qualità di vita a chi risiede nella zona coinvolta”

Inizia così l’intervento dell’ex assessore Lucia Castelli in merito all’abbattimento dell’ex Ca Libertaria edificio occupato due volte dagli anarchici e stamattina demolito per far posto al supermercato che sarà costruito nel comparto.

“E’ il caso della riqualificazione in atto del comparto che si affaccia su via San Francesco e via Sabotino che accoglierà uno spazio commerciale. Qui a brevissimo sarà abbattuto un edificio di piccole dimensioni ma che di frequente è stato preso di mira da anarchici, centri sociali e gruppi che proclamavano l’autogestione per farne il loro quartier generale nel più assoluto disprezzo delle regole.

La demolizione del piccolo edificio eliminerà un luogo che, suo malgrado, ha spesso causato disagio nel quartiere Prealpi e restituirà, si spera, la tranquillità e la serenità che dovrebbero contraddistinguere tutte le zone residenziali cittadine. Garantire una migliore qualità di vita, che fino a poco tempo fa non era possibile ottenere, è stato l’intento della riqualificazione dell’ambito in discussione”.

30052021