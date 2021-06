SARONNO – Complice la zona gialla domani, 2 giugno festa della Repubblica l’amministrazione celebrerà la ricorrenza con la presenza dei cittadini. E’ la prima volta che l’evoluzione della pandemia permette al sindaco eletto lo scorso ottobre Augusto Airoldi di tenere una celebrazione alla presenza dei cittadini.

Finora il 4 novembre e anche il 25 aprile (al centro di tante polemiche per il mancato uso della fascia tricolore ai monumenti) sono stati organizzati senza la presenza del pubblico. Diversa situazione per il due giugno che complici i dati del contagio in calo e la proposta di un momento all’aperto potrà essere condiviso con la città.

Il Comune ha infatti annunciato sulla propria pagina Facebook e con diverse locandine affisse in città che “l’Amministrazione comunale celebrerà il 75esimo anniversario della nascita della nostra Repubblica nella mattinata di mercoledì 2 giugno. Il ritrovo è previsto alle 10.30 in piazza Libertà per l’alzabandiera solenne e per i discorsi delle autorità”.

Ovviamente restano in vigore le norme anticovid dall’uso obbligatorio della mascherina al distanziamento.