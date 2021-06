GERENZANO / CARONNO PERTUSELLA – Alle 13 di oggi in via Fagnani a Gerenzano intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorrere un 55enne del posto caduto dalla bicicetta. L’uomo si è ben presto ripreso, non ha riportato gravic lesioni ma a scopo cautelare, per compiere tutti gli accertamenti del caso e perchè fosse medicato, è stato comunque trasportato dalla Cri all’ospedale saronnese di piazza Borella.

Alle 8.25 di stamane intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese e di una ambulanza della Croce azzurra caronnese in viale Europa alla periferia di Caronno Pertusella, per un tamponamento fra due automobili, che si è verificato nei pressi dell’area alle spalle dello stadio. Un automobilista di 42 anni ha avuto bisogno di assistenza medica, ma non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

09062021