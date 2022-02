x x

SARONNO – Lunedì a causa del forte vento è caduto bloccando per ore via General Cantore, il riferimento va ad uno degli alberi più grandi fra quelli esistenti in città, un pino centenario che si trovava nel giardino del Museo della ceramica Gianetti.

Dal museo ricordano l’accaduto, e non manca la tristezza per la scomparsa di uno dei segni distintivo non solo del giardino museale ma anche di quella parte di Saronno.

Siamo spiacenti di comunicare che un elemento storico del museo, quale era il sempreverde che adornava il giardino di Villa Biffi da più di ottant’anni, è crollato a causa delle forti raffiche di vento che hanno investito tutto il territorio.

Lo spavento è stato grande, ma per fortuna la circolazione della città di Saronno era già stata limitata e nessuno è stato coinvolto nell’incidente direttamente. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che si sono attivati per mettere in sicurezza la zona e liberare il passaggio. In ogni caso ci stiamo già occupando del recupero dell’area verde, in modo da rendere al più presto lo spazio esterno nuovamente utilizzabile.

