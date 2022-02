x x

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina alle 10.30 in piazza Aviatori d’Italia a Saronno, per una caduta accidentale di un pedone, un pensionato saronnese di 85 anni. Le condizioni dell’uomo in in primo momento erano apparse preoccupanti tanto che oltre all’ambulanza della Croce rossa sul posto è stata fatta arrivare anche l’automedica, sopraggiunta a sirene spiegate da Como. L’anziano si è comunque in parte ripreso e quando è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese non è apparso in pericolo di vita.

Intervento dell’ambulanza della Croce rossa a Saronno oggi alle 13.10 anche nella vicina via Ramazzotti, per un malore: è stata aoccorsa una ragazza di 28 anni, ed è stata trasportata all’ospedale cittadino di piazzale Borella; le sue condizioni non sono comunque apparese preoccupanti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

03022022