VARESE – “Prima dose fatta al centro vaccinale della Schiranna a Varese!” A parlare Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “È importante vaccinarsi perché dobbiamo sconfiggere insieme il covid-19, e oggi è stato un momento importante anche per me! Colgo l’occasione per ringraziare il personale sanitario, i militari, e tutti i volontari per lo straordinario lavoro che stanno facendo, con competenza, gentilezza e anche…pazienza… lo so che sono “grandicella” ma io ho sempre un po’ paura degli aghi, e devo dire che mi hanno rassicurato e fatto sentire a mio agio. Quindi grazie doppio”.