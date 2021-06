SARONNO – Circola anche in città la bufala del braccio magnetico dopo la vaccinazione anticovid. Del resto sul web sono moltissime le foto e i video che mostrano persone con un magnete o una calamita (anceh di quelle che classicamente tutti abbiamo sul frigorifero) che “sta attaccata sul braccio dove si è appena eseguito il vaccino. Se ne parlava anche ieri in attesa dopo la vaccinazione all’hub vaccinale ex Pizzigoni con una buona dose di ironia ma chiedendosi come fosse possibile.

A svelare l’arcano con la consueta simpatia e in questo caso, con i 160 caratteri di un tweet è stato il divulgatore scientifico Dario Bressanini chimico e divulgatore scientifico notissimo per i suoi video di Youtube e i libri di cucina.

“Fatta la seconda dose di Astrazeneca. Tornato a casa ho messo sul braccio la monetina. Rimaneva attaccata! Da scienziato mi dico “prova l’altro braccio”. Non si attaccava! Omioddio sono diventato magnetico!! Naah, era la colla residua del cerotto. Lavato il braccio non si attacca più”.