Hub vaccinale, Airoldi: “Ecco il nuovo condizionatore”

SARONNO – Come anticipato da ilSaronno ieri è arrivato il condizionatore all’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni.

Ecco la nota dell’Amministrazione

Grazie all’impianto di rinfrescamento installato nella giornata di ieri e già collaudato e funzionante, il centro vaccinale di via Parini può contare su un alleato contro i cali di pressione spesso dovuti alla agitazione pre-vaccinale.

Dopo aver provveduto alla messa in funzione di ventilatori portatili settimana scorsa, il caldo torrido degli ultimi giorni ha reso indispensabile provvedere, come annunciato, all’installazione di condizionatori in grado di rendere più fresca l’aria: l’Amministrazione comunale ha effettuato quindi un’ulteriore spesa a garanzia della salute e del benessere dei cittadini in quel centro vaccinale locale che ha già vaccinato oltre 35.000 persone in questi ultimi mesi di battaglia al virus e che arriva spesso alla punta quotidiana di 800 vaccinati.

“Il nostro impegno operativo nella gestione quotidiana dell’hub in aiuto ai cittadini e in assistenza alla sanità lombarda continua – spiega il sindaco Augusto Airoldi – Auspichiamo che il nuovo impianto attenui le situazioni di fragilità, che ci dicono studi e medici essere legate soprattutto alle emozioni e tensioni del momento della vaccinazione”. I tecnici hanno provveduto ieri ai collaudi e oggi il condizionamento funziona.