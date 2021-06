LAZZATE – E’ di due contusi e molti danni materiali il bilancio dell’incidente, lo scontro fra due utilitarie, avvenuto ieri sera a Lazzate. E’ successo alle 20 in via Kennedy e sul posto sono accorsi i volontari della Croce rossa di Misinto ed i vigili del fuoco del comando di Lazzate e di quello di Seregno oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno. Una delle vetture, per effetto dell scontro, è uscita di strada finendo contro la recinzione di una casa privata. Ad entrare in impatto una Fiat Punto ed un Fiat Qubo, quest’ultimo è quindi finito contro la recinzione.

A restare feriti un ragazzo di 21 anni ed una donna di 61 anni: sono stati trasferiti, per essere medicati e gli accertamenti clinici del caso, all’ospedale di Saronno; le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto: la scena dell’incidente avvenuto ieri sera a Lazzate)

19062021