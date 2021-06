SARONNO – Nuovo maxi graffito anarchico in città. Dopo quello realizzato qualche mese fa in piazza Saragat gli anarchici del centro sociale Telos sono tornati in azione con vernice spray.

Il graffito è stato realizzato sul muro di piazza dei Mercanti con il testo “Padroni assassini – Solidarietà ai lavoratori in lotta”.

“Ieri mattina, venerdì 18 giugno, durante lo sciopero nazionale della logistica indetto dal sindacato Si cobas contro i licenziamenti ad opera di Fedex-TNT, un lavoratore sindacalista è stato investito e ucciso da un camionista che ha forzato il picchetto davanti al deposito Lidl di Biandrate. Questa morte arriva dopo mesi in cui i picchetti dei facchini in sciopero, sparsi nei diversi magazzini del Nord Italia, sono stati attaccati violentemente in tutti i modi”. Il graffito è dunque un modo per rimarcare l’attenzione e il sostegno da parte degli anarchici: “Siamo al fianco dei lavoratori e lavoratrici in lotta che subiscono quotidianamente tutto ciò, ora più che mai ci sembra importante sostenere chi da anni si batte per migliorare le condizioni a cui è costretto”.

(foto da Facebook)

19062021