Troppo caldo: domani rischio temporali forti

SARONNO / TRADATE / GROANE – La Protezione civile Lombardia informa con allerta meteo del possibile maltempo in arrivo fra le 10 di domenica 20 alle 2 di lunedì 21 giugno; per eventuali forti temporali.

E in particolare se sei alla guida: anche in assenza di allagamenti, l’asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o motoveicoli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l’efficienza dell’impianto frenante;limita la velocità o effettua una sosta, in attesa che la fase più intensa, che difficilmente dura più di mezz’ora, del temporale si attenui. È sufficiente pazientare brevemente in un’area di sosta. Durante la fase più intensa di un rovescio risulta infatti fortemente ridotta la visibilità.