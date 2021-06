CISLAGO – TRADATE Il presidente del Parco Pineta, Mario Clerici, ha ospitato il primo incontro “in presenza” sul progetto del Parco Agricolo Prealpino, plis in corso di progettazione che interessa una decina di comuni nel territorio della Provincia di Varese e di Como.

Si è trattato di un incontro molto partecipato, che ha visto la presenza della direzione del Parco con i suoi tecnici ed esperti, degli Amministratori Locali di molti tra i Comuni interessati (Turate, Cirimido, Fenegrò, Lomazzo, Limido Comasco, Lurago Marinone) nonché delle Associazioni che, nelle scorse settimane, si sono raccolte in un Comitato di sostegno del progetto.

Legambiente, Lipu Lombardia, Slow Food, Salviamo il Paesaggio e #lasolastrada si sono presentate all’incontro garantendo sostegno e richiamando le Amministrazioni Comunali ad agire con coraggio e realizzare quanto pensato già da tempo. Anche i Comuni di Mozzate e Rovellasca pur non avendo potuto presenziare si sono dichiarati interessati al Plis.

“Costituire un nuovo Plis – ha ricordato Clerici – non è solo importante per custodire il territorio o per ridurre il consumo di suolo, è importante perché attraverso il plis si fa cultura, attraverso le attività che possono essere realizzate anche con il Parco Pineta è possibile concorrere all’istruzione dei ragazzi, alla loro piena sensibilizzazione ai temi ecologici ed al rispetto del più prezioso dei beni comuni, l’ambiente. Attraverso la tutela del territorio in forma organizzata, come appunto un PLIS, è anche possibile immaginare una fruizione consapevole e rispettosa del territorio e la valorizzazione di tutte le sue peculiarità”

L’idea di questo Plis è nata da Salviamo il paesaggio di Cislago e da qui, nel tempo, si sia sviluppata in un progetto che oggi riguarda altri 9 Comuni. “Sarà interessante osservare lo sviluppo di questa progettualità che, seppure nelle difficoltà del contingente commissariamento del comune di Cislago, non disperde la sua forza e nemmeno l’interesse che sembra essere già presente nelle forze politiche che, presto, si contenderanno il governo della Città”