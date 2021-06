GERENZANO – Fumata nera per l’edizione 2021 del Palio di Gerenzano: l’associazione che lo promuovere, “I colori di Gerenzano”, ha chiesto ai rappresentanti delle contrade del paese di votare riguardo all’eventuale effettuazione dell’evento nel corso dell’anno, ma la maggioranza ha risposto “no”; se ne riparla dunque nel 2022 sperando di essersi lasciati definitivamente alle spalle la pandemia del coronavirus.

Si legge in un comunicato del sodalizio: “L’associazione “I colori di Gerenzano” nei giorni scorsi era in piazza De Gasperi ad accogliere iscrizioni ed a raccogliere i pareri dei contradaioli sulla realizzazione del Palio 2021. A seguito della votazione, è stato effettuato lo spoglio ed è emerso che la maggioranza dei contradaioli e rioni ha votato no all’evento “Palio di Gerenzano 2021″ Postiamo l’esito e lo spoglio dei voti! Restate comunque connessi perché l’associazione ovviamente non si ferma qui, altre numerose nuove idee sono già in fase di sviluppo e attendono soltanto il vostro aiuto!”. Nel dettaglio, l’esito è stato di 49 no e 34 sì.