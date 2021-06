SARONNO – Botta e risposta fra Lega – all’opposizione – ed il Pd – in maggioranza – sulla ristrutturazione della storica fontana di via I maggio a Saronno.

Ecco l’intervento del Pd saronnese.

emerge la ricerca di inutile polemica e vittimismo a piene mani. Cara Lega non ci stiamo noi! L eggiamo con un certo stupore il comunicato della Lega saronnese su l cantiere per la fontana di via I maggio, nel quale prevalentemente

Il nostro Partito sulla propria pagina Fb ha semplicemente dato notizia ai cittadini dei lavori, in modo da motivare la presenza di un cantiere in un luogo di passaggio, trascrivendo la nota ufficiale dell’Amministrazione (Comune), si chiama comunicazione non è millantato credito.

Questo è evidentemente poi diventato una articolo autonomamente uscito sulla stampa cittadina che ha letto il nostro post, e che ringraziamo per l’attenzione che ci riserva.

Chiunque legga il post lo capisce perfettamente. Ci fosse stato scritto che grazie alla nuova Amministrazione finalmente la fontana riprenderà vita, mentre la precedente si è sempre opposta al restauro da noi suggerito, potremmo capire i toni del comunicato della Lega, ma questo nel nostro post non c’è e nemmeno nel comunicato, in cui tra l’altro è ben spiegato che i fondi arrivano dalla Regione. Per cui non ce ne vogliano se anche in futuro continueremo ad informare su cantieri e progetti che si svilupperanno in città, sia se riguardano aspetti completamente nuovi o un perfezionamento o evoluzione di precedenti. Una città evolve negli anni e crediamo che sia del tutto normale.

25062021