LIMBIATE – Doppio appuntamento estivo per domenica 27 giugno, a Limbiate.

Al campo di via Otto Marzo, si terrà, per tutta la giornata (dalle 10 alle 21), il primo importante appuntamento della stagione da parte del centro cinofilo Kanikaze, che gestisce lo spazio dell’ex campo da calcio del quartiere Metropolitano. Area food, mercatino degli hobbisti, intrattenimento per bambini, musica, ma anche (alle ore 11) un’introduzione alla cinofilia, con scelta del cucciolo, le regole sociali, qualche espoerienza dell’educatore cinofilo. Dalle 18 alle 21, uno stage del corso country con Astro Dance.

Poco distante, a Villaggio Giovi, dalle 9 alle 12, la piazza Aldo Moro a Villaggio Giovi sarà allestita con l’esposizione di moto e auto d’epoca a cura dell’Associazione Giovi 95 e patrocinata dal Comune di Limbiate.

Sarà l’occasione per una passeggiata in piazza e per fare un salto nel passato ammirando automobili e motociclette che hanno segnato un’epoca.

25062021