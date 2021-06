GERENZANO – “La cooperativa Ardea, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Gerenzano, ha accolto la richiesta di Lina Grammatico, nostra concittadina, di aderire al progetto “Semina, cresci, fiorisci, matura” proposto dall’Unione induista italiana, che ha donato un noce piantumato al Parco degli aironi”. Lo fanno sapere dal Comune gerenzanese. La pianta è stata posizionata vicino all’area didattica del parco, che si trova alla periferia del paese in via Inglesina. “Un piccolo gesto, di grande rispetto della natura” rimarcano dall’Amministrazione civica.

Così l’Unione induista presenta questa iniziativa.

Unione induista italiana ama l’ambiente e lancia una campagna di piantagione di nuovi alberi. Se sei interessato, riceverai gratuitamente un albero da piantare nel luogo più in sintonia con te: nel tuo centro yoga, nel tuo giardino o nel verde pubblico coinvolgendo le amministrazioni locali. Tutto questo con solo un gesto: il tuo e il nostro insieme! Per aderire al progetto scrivi entro il 30 aprile a: [email protected] Torniamo alle radici per volare alto!

(foto: un momento della piantumazione del noce donato dall’Unione induista italiana)

29062021