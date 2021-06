SARONNO – “Tra Binago e Venegono, recentemente una mandria di cinghiali è stata investita da un veicolo, che ne ha uccisi sei. Si può immaginare a che velocità andasse, per uccidere sei cinghiali!”.

Inizia così la nota di 100% animalisti associazione autrice di un blitz contro i cacciatori.

“I cinghiali, sicuramente in fuga dai cacciatori che stanno compiendo la mattanza nel Parco, attraversano necessariamente le strade, si mettono in pericolo per sfuggire a morte certa. Ottengono un risultato contrario a quello che pretendono di ottenere. Si deve anche dire che, chi guida in modo sconsiderato, può investire non solo animali, ma anche pedoni, ciclisti, bambini…. Ma la colpa è dei cinghiali! Finché prevarrà questa logica perversa non c’è possibilità di un rapporto corretto tra gli umani e l’ambiente. Cosa che naturalmente non interessa a politicanti e cacciatori”.

“Il Movimento Centopercentoanimalisti – spiegano – non abbassa la guardia, i nostri militanti, in prima serata del 28 giugno, hanno tappezzato alcune zone di Venegono (Varese) con manifesti provocatori”

Gli attivisti hanno attaccato diversi volantini contro la caccia.

29062021