CISLAGO – Nella giornata di ieri la polizia locale di Cislago guidata dal comandante Marco Cantoni ha rintracciato prima la vettura poi la conducente protagonista dell’incidente stradale avvenuto nella notte di sabato.

Il sinistro è avvenuto in via Battisti intersezione via Papa Giovanni XXIII nei pressi del centro sportivo a pochi passi dalla Pedemontana. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, nemmeno la conducente rimasta illesa, ma è stato danneggiato gravemente il veicolo e abbattuti e resi infungibili manufatti e cartelli stradali.

La conducente che si è allontanata dopo il fatto senza informare dell’accaduto l’Amministrazione o il comando della polizia locale è stata rintracciata grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Raggiunta dai vigili la donna ha ammesso l’addebito ed ora sarà chiamata a rifondere all’Amministrazione i costi della manutenzione per la sistemazione dei cartelli stradali e degli altri arredi danneggiati nell’incidente.

(foto il comandante della polizia locale cislaghese Marco Cantoni)