SARONNO – Un grande “grazie” alle Crocerossine volontarie a Saronno è arrivato, qualche giorno fa, con un post su Facebook, dalla Azienda socio-sanitaria territoriale Valle Olona.

Le Crocerossine si sono impegnate, durante il corso dell’emergenza pandemica da Coronavirus, nella gestione degli accessi del Distretto di Saronno.

“Una collaborazione che grazie all’attenzione, alla pazienza e alla capacità di ascolto delle Crocerossine – scrive l’Asst Valle Olona – ha permesso di proseguire con serenità e in piena sicurezza le attività”.

“In una situazione seppur migliorata, ma ancora complessa – continua l’associazione socio sanitaria – il loro contributo continua a dimostrarsi unico e insostituibile, confermando ancora una volta che, soprattutto nei periodi di maggiore criticità, c’è chi offre la parte migliore di sé al servizio degli altri e del bene comune”.

(in foto: dal post Facebook della Asst Valle Olona, le Crocerossine al lavoro, che in questo periodo di pandemia hanno dato il loro contributo per la comunità.)

03072021