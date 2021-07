SARONNO / VARESE – Diffondere la lettura e investire sulla cultura: questi sono gli obiettivi che la Fondazione Cariplo vuole raggiungere con il bando “Per la cultura”, per cui sono stati stanziati 12,5 milioni destinati a progetti culturali, oltre ad altri 2 milioni per progetti storico-architettonici.

Tra le 666 richieste arrivate al bando presenti anche comuni e associazioni del Varesotto, che si sono aggiudicate, complessivamente, 299mila euro dei fondi. A ricevere 15mila euro dei fondi anche l’associazione Amici di Piero Chiara per il Premio Chiara per la lettura, stessa cifra destinata anche al comune di Tradate, per le letture dagli 0 ai 99 anni. Anche la città di Venegono Inferiore si aggiudica 16mila euro per finanziare il progetto “Sulle ali della cultura”. Più corposo il contributo che riceverà il comune di Saronno per il progetto Ready to Read, che riceve 63mila euro per diffondere la lettura tra i più giovani.

E’ importante l’impegno della fondazione volto alla cultura, un settore profondamente in crisi. Sono importanti le cifre che saranno devolute alla cultura: di 14,5 milioni destinati alla cultura, 3 milioni devoluti per 75 progetti volti a diffondere la lettura come strumento di inclusione sociale e culturale, 9,5 milioni a progetti 94 progetti per incentivare la ripresa delle attività culturali a seguito dei fermi posti dalla pandemia.

