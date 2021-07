SOLARO – C’è un po’ di Solaro al festival di Cannes quest’anno: Elisa Giudici collaboratrice di diverse testate specializzate in cinema e libri è infatti sulla Croisette per raccontare le pellicole, il concorso ma anche quello che tg e giornali di solito non mostrano dell’evento.

Accanto al glamour del red carpet (solo ieri il passaggio di Chiara Ferragni), ci sono anche tantissimi addetti ai lavori per cui il festival rappresenta giornate di superlavoro per tenere il passo con gli eventi e gestire la complessa organizzazione del festival.

La solarese Elisa Giudici racconta proprio questo: l’impegnativa vita del giornalista-proiezionista che magari deve vedere 6 film in un giorno, fare il tampone per il Covid-19, raccontare ai propri follower su instagram il dietro le quinte dell’evento e trovare il tempo per mangiare. Oltre i rituali della stampa, come le regole del look da redcarpet, Elisa propone anche recensioni da quelle rapidissime post visione a quelle con “tutto quello che c’è da sapere” per essere aggiornati.

Per seguire la sua esperienza festivaliera in terra francese il profilo instagram gardy_here, la pagina youtube o il suo blog gerundiopresente.

(Foto: Elisa Giudici sulla Croisette)