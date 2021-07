Film, vip e backstage del Festival di Cannes. Intervista a Elisa Giudici: ore 18 in diretta

SOLARO – Dal red carpet con i vip del momento, ai segreti del backstage della Croisette Elisa Giudici solarese che collabora con testate di cinema italiane e straniere è appena tornata dal Festival di Cannes e ci racconterà com’è andato l’evento cinematografico con qualche consiglio sulle uscite da non perdere. L’intervista sarà disponibile in diretta alle 18 sulla pagina Facebook de ilSaronno e sul canale youtube della nostra testata

Se volete iniziare a curiosare tra i reportage festivalieri di Elisa c’è il profilo instagram gardy_here, la pagina youtube o il suo blog gerundiopresente.

Negli ultimi dieci giorni, infatti, Elisa Giudici ha raccontato da Cannes l’impegnativa vita del giornalista-proiezionista che magari deve vedere 6 film in un giorno, fare il tampone per il Covid-19, raccontare ai propri follower su instagramm il dietro le quinte dell’evento e trovare il tempo per mangiare. Oltre i rituali della stampa, come le regole del look da redcarpet, Elisa ha proposto anche recensioni sulle pellicole più discusse della kermesse.