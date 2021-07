SARONNO – “Apriamo spazi di libertà” questo lo slogan scelto dagli anarchici del centro sociale Telos per commentare l’iniziativa organizzata nel weekend quando sono stati realizzati una nuova serie di graffiti sulla casetta degli spogliatoi di via Leonardo da Vinci.

L’operazione, portata a termine nel pomeriggio di sabato, non è passata inosservata a chi vive rione Matteotti o anche a chi passa da via Leonardo da Vinci in auto. Dalla strada il vede il graffito bianco, rosso e nero con alcuni simboli anarchici e la frase “Viviamo il quartiere”. Altri graffiti, decisamente più colorati sono stati realizzati sulle altre facciate dell’edificio.

A spiegare l’iniziativa gli stessi anarchici sullo spazio dedicato al centro sociale Telos: “Oggi abbiamo passato il pomeriggio al campetto di via Leonardo Da Vinci. Uno spazio che dall’anno scorso abbiamo frequentato e vissuto con tante persone, cercando di spingere l’idea che le strade e i quartieri sono di chi li vive. Apriamo spazi di libertà”.

Recentemente la struttura è stata oggetto di un intervento di riqualificazione, soprattutto per la parte interna, dell’Amministrazione per eliminare il degrado che vi regnava da anni.

(foto alcune immagini dei graffiti scattate domenica sera)

