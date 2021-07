SARONNO – E’ bastato un post sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” per infiammare il dibattito cittadino sull’iniziativa di un gruppo di giovani che sabato sera si sono ritrovati in piazza dei Mercanti. Non un raduno estemporaneo ma ben organizzato con musica, casse e persino qualche luce strobo.

L’episodio è stato raccontato da un saronnese con tanto di foto (che riportiamo sempre presa dal gruppo Sei di Saronno se) ed ha subito avviato un dibattito tra chi non ha visto nulla di male nell’iniziativa di un gruppo di persone che aveva voglia di trascorrere qualche ora in compagnia all’aperto dopo un anno decisamente difficile per la socialità e chi invece, proprio per questo, ha fortemente stigmatizzato l’assembramento (erano presenti una cinquantina di persone) con i relativi rischi di contagio, la musica avvertita in tutto il quartiere fino a tarda ora e la mancanza di autorizzazione.

I raduni in piazza dei Mercanti di sabato sera non sono certo una novità (spesso vengono trovati bottiglie di birra e cartoni della pizza) anche se l’organizzazione di quest’iniziativa ha riacceso il dibattito sulle proposte, anche per i giovani, in città. Si è così tornati a parlare della carenza di eventi in città, come sottolineato da una lettrice de ilSaronno settimana scorsa, visto che per il secondo weekend in città non è stato proposto nessun’iniziativa dall’Amministrazione comunale.

(foto condivisa sul gruppo Facebook “sei di Saronno se…”)

26072021