COMASCO – E’ iniziato tutto nel comasco, un inseguimento fra un’auto che non si era fermata all’alt ed una pattuglia dei carabinieri, la scorsa notte. Il veicolo è stato quindi intercettato a Rho e c’è stata una sparatoria, il conducente del mezzo è stato ferito e poi catturato.

Particolarmente concitate le fasi di questa vicenda: l’automobilista, una volta raggiunta Rho e vistosi ormai tallonato da vicino da una gazzella, ha speronato l’autopattuglia e quando i militari sono scesi, per tre volte a cercare di travolgerli, ferendo uno di loro. A quel punto uno dei militi ha sparato alcuni colpi, uno dei quali ha ferito ad un braccio l’aggressore, poi trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in stato di fermo. Non è in pericolo di vita. Sono in corso ora gli accertamenti per identificarlo e per capire il motivo della tentata fuga e del suo comportamento.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona)

28072021