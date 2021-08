CARONNO – Dopo il benvenuto al centrocampista Matteo Vincenzi, la Caronnese accoglie un altro nuovo talento: Antonio Arpino, che coprirà il ruolo di difensore a disposizione del tecnico Manuel Scalise.

Nato nel 1995 a Vico Equense, Antonio Arpino è un centrale in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Nelle ultime due stagioni ha giocato in serie D con la maglia del Portici, mettendo insieme un totale di 56 presenze nei due campionati con 6 reti all’attivo. Difensore in grado di vedere anche la porta, nell’anno 2017/2018 segnò 4 reti in 34 presenze con la maglia della Sarnese. Nel mezzo, riuscì anche nel passaggio tra i professionisti con la maglia del Matera. Cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, il difensore campano ad inizio carriera ha militato anche due anni a Sorrento, in Eccellenza.

Ora la sua prima esperienza al nord Italia, con la maglia rossoblù.

(in foto: Antonio Arpinio, nuovo difensore della Caronnese a disposizione del tecnico Manuel Scalise)

04082021