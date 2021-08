Panorama cronaca: infortunio a Caronno, malore a Cislago, incidente a Appiano

CARONNO PERTUSELLA / CISLAGO – Oggi alle 14.30 in un’azienda di viale 5 giornate a Caronno Pertusella un inrfortunio sul lavoro ha determinato l’invio di una ambulanza della Croce azzurra caronnese; l’interessato, di 40 anni, si è comunque presto ripreso e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

A Cislago alle 10.50 odierne, malore in via Don Luigi Monza: è successo ad una pensionata di 89 anni, soccorsa da una ambulanza e trasferita all’ospedale di Castellanza, al momento del ricovero non è apparsa in pericolo.

Nel comasco ad Appiano Gentile, alle 21.30, scontro auto-moto in via Salvo D’Acquisto, un 17enne è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del Sos Uboldo, non è in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per eseguire i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità del sinistro.

(foto d’archivio)

