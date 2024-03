Città

SARONNO – Una 79enne scippata a ridosso del centro: passante insegue il ladro.

L’indiscrezione è arrivata qualche giorno fa con un articolo del Fatto quotidiano poi ripreso da più testate e al momento non ci sono state smentite. In un incontro con i giovani azzurri il coordinatore regionale azzurro per la Lombardia, Alessandro Sorte avrebbe anticipato la candidatura di Lara Comi alle prossime elezioni europee.

Danneggiata la vetrina di un’agenzia immobiliare, per questo motivo è stato denunciato il 47enne italiano identificato dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri di Appiano Gentile hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria un 47enne italiano, residente nella cittadina, per il danneggiamento della vetrina di un’agenzia immobiliare di una nota catena di franchising.

07032024