CARONNO PERTUSELLA – Elisoccorso e automedica mobilitati per il grave incidente avvenuto oggi alle 14 in corso della Vittoria all’altezza della concessionaria Seat nei pressi del confine con Saronno.

Secondo una prima ricostruzione si è verificato lo scontro tra una Fiat Panda e moto Harley Davidson. Proprio per effetto dell’impatto i due passeggeri a bordo della moto sono finito a terra. Allertati dagli automobilisti di passaggio sono accorsi i mezzi di soccorso (ambulanze della Croce Rossa di Saronno e di Legnano con elisoccorso da Milano e automedica da Como) e i carabinieri della compagnia di Saronno.

Il conducente un ucraino di 33 anni è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Varese mentre il passeggero un 43enne è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano. Illeso ma provato dall’accaduto il conducente della Fiat Panda un 61enne. Terminati i soccorsi i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed effettuato i rilievi del caso. Per determinare le cause e le responsabilità sono stati, come prevede la prassi, sequestrati entrambi i mezzi.