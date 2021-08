CISLAGO – Il presidente Regionale dell’associazione Nazionale Bersaglieri è un cislaghese: Gianfranco Moresco, 61 anni, nominato nel 2018 cavaliere della Repubblica per il suo impegno nel sociale, da anni si impegna come bersagliere.

La sua carriera nei bersaglieri ha avuto inizio nel 1980, con l’esperienza militare. Diventato caporale maggiore in caserma Mameli, a Milano, al tempo sede del Terzo Reggimento, si è allontanato dall’associazione, riprendendo solo successivamente l’incarico.

“Dopo anni – racconta Moresco – l’associazione Nazionale Bersaglieri ha mandato lettere per reclutare nuovi associati a Cislago. Ho deciso di tornare, cercando di conciliare l’impegno da bersagliere con quello della famiglia”.

Prima consigliere dell’associazione per la provincia di Varese, poi presidente dei bersaglieri a livello provinciale, Gianfranco Moresco si è sempre impegnato in prima linea per l’associazione. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente regionale, lo scorso 7 agosto il consiglio regionale dell’associazione Nazionale Bersaglieri ha affidato al cislaghese l’importante carica di presidente regionale.

I messaggi di congratulazioni sono giunti anche dalla Sicilia e dalla Puglia. In particolare, un caloroso messaggio è giunto dalla Sezione bersaglieri “La Marmora” di Taranto, che porgono i migliori auguri all’amico per il nuovo incarico.

“L’amicizia che ci lega – scrivono i bersaglieri di Taranto – è un esempio per quanti credono sia impossibile potersi sentire vicini e uniti anche se a più di mille chilometri di distanza abbattendo ogni barriera solo geografica che ci divide da Nord a Sud. Un’amicizia vera all’insegna dello spirito di fratellanza bersaglieresca e del vivere l’associazionismo nel suo senso più alto.”

Nel mentre, continuano le attività nel territorio del Varesotto: la sezione di Cislago sarà, infatti, promotrice di una gara di carabina, che si terrà a Tradate nel prossimo settembre per onorare la memoria del bersagliere Ambrogio Locatelli.

Sempre a settembre, in collaborazione con la fanfara di Lonate Pozzolo, si terrà un concerto gratuito per raccogliere i fondi da devolvere alla fondazione Umberto Veronesi, impegnata nella ricerca contro il cancro.

(in foto: il bersagliere Gianfranco Moresco)

