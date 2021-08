SARONNO – Due incidenti stradali oggi a Saronno. Il primo episodio si è verificato alle 0.25 della nottata, quando in via Varese un ciclista è caduto dalla propria bicicletta. E’ successo nelle vicinanze della rotonda all’incrocio con viale Lombardia: sul posto una ambuianza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere il ferito, un uomo di 43 anni, che è stato trasportato all’ospedale cittadina per essere mediato di comunque non gravi lesioni.

Sempre oggi, alle 9.45, scontro auto-moto in via Togliatti: il centauro, un uomo di 57 anni, è stato soccorso dal personale di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, ed è stato medicato direttamente sul posto; non si è infatti reso necessario il trasporto in ospedale. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, per tutti i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quanto è accaduto.

(foto archivio: intervento dei soccorsi per un precedente incidente a Saronno)

10082021