LOMAZZO – Serate di musica dal vivo con street food e birreria all’area feste di Lomazzo, in via Cavour 2, tutti i fine settimana di agosto – ingresso libero su registrazione, tramite: https://bit.ly/lomazzosummerpark2021

L’area feste aprirà sempre alle 19.30 con uno spazio dedicato allo street food, a seguire dalle 21 sono previsti i concerti.

Ovviamente tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid attualmente in vigore.

