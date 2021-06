CARONNO PERTUSELLA – L’amministrazione comunale, l’assessore alla cultura Morena Barletta e l’assessore alle pari opportunità Cinzia Banfi propongono cinque serate di spettacoli di musica e teatro a cielo aperto.

Il primo concerto “Lirica e dintorni”, a cui prenderanno parte il soprano Paola Camponovo e il maestro Alfredo Blessano al pianoforte, si svolgerà domenica 13 giugno alle 21, lo spazio antistante la Chiesa della Purificazione in Via Dante.

Domenica 20 giugno alle 21, al Cinema Teatro in Via Adua n 119, verrà rappresentato invece lo spettacolo teatrale “Nina” con Rossella Rapisarda e Gli Eccentrici Dadarò.

In programma poi un altro concerto fissato per domenica 27 giugno alle 21. Il concerto per pianoforte del maestro Mauro Canali “Canti notturni” si svolgerà alla Rsa Casa Cova in via Trieste 1040.

Successivamente domenica 4 luglio 2021 alle 21 sarà in scena lo spettacolo teatrale “Eva – diario di una costola” di Rita Pelusio e regia di Marco Rampoldi, al Cinema Teatro in Via Adua n 119.

Infine domenica 11 luglio alle 21, al Cinema Teatro in Via Adua n 119, si svolgerà il concerto musicale “Da Handel alla musica nel cinema” con il gruppo “Sinestesys” e il Maestro Francesco Caputo.

“Tutti questi eventi – spiegano gli organizzatori – saranno un’opportunità per tornare a rivivere appuntamenti culturali e musicali e per dilettare serate domenicali estive, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti”

Per questo infatti i posti per assistere saranno contingentati e limitati, ma sarà possibile seguire tutti gli eventi in diretta, o rivederli in seguito, sul canale YouTube del Comune di Caronno Pertusella. In caso di maltempo gli eventi, essendo all’aperto, saranno annullati.