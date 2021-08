LIMBIATE – E’ possibile presentare la domanda di rimborso entro il 30 ottobre 2021 per i giorni di non fruizione dell’asilo nido e/o dei servizi di pre/post scuola e trasporto scolastico.

L’amministrazione comunale ha deliberato il provvedimento nell’ambito delle misure a favore delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Poiché nel corso dell’anno scolastico concluso a giugno si sono registrati periodi di assenza forzata a scuola (o all’asilo) per isolamenti domiciliari dovuti a casi di positività riscontrati nel gruppo classe/bolla, oltre alla sospensione della attività didattica/educativa in presenza imposta dall’alto, si è deciso di calcolare il costo giornaliero dei servizi così da riparametrare le singole rette e provvedere ai rimborsi.

Possono beneficiare del rimborso le famiglie dei minori iscritti ai servizi ausiliari alla didattica e all’asilo nido comunale che risultano in regola con i pagamenti delle rette. La domanda è individuale. Nel caso in cui un genitore voglia procedere con l’inoltro della domanda per più figli iscritti ai servizi, dovrà presentare una domanda separata per ciascuno di essi.

La richiesta di rimborso deve essere presentata online nella sezione “servizi online” presente sul sito internet comunale. Per informazioni: 02-99097632/285/308.

13082021

(foto archivio: l’asilo nido Fantasia)