SARONNO – Il club Alpino Italiano lancia, per il prossimo settembre un mini corso di arrampicata per ragazzi e arrampicata libera per adulti.

Avrà inizio il 7 settembre e avrà durata due mesi il corso di arrampicata libera di base, tenuto dalla scuola di Alpinismo e Scialpinismo. Le iscrizioni sono aperte dalle 21 del 30 agosto alle 23.59 del 06 settembre. Necessari alle lezioni casco, imbragatura bassa, scarpette, cordini e moschettoni assortiti, zaino, abbigliamento idoneo, che ogni studente dovrà procurarsi personalmente.

Il Corso prevede la percorrenza di brevi percorsi, di un solo tiro di corda, attrezzati specificatamente per l’arrampicata sportiva, caratterizzati cioè da protezioni vicine e sicure e con la presenza di soste già attrezzate con fix, tasselli resinati o ad espansione.

Particolare attenzione sarà posta al movimento in modo da portare l’allievo a una presa di coscienza sull’importanza dell’equilibrio e del concatenamento consapevole e studiato dei movimenti.

E’ possibile trovare altre informazioni sul sito http://www.caisaronno.it/

(in foto d’archivio: escursione organizzata da Cai Saronno negli scorsi anni)

14082021