SARONNO – “Tra le novità dei primi mesi di amministrazione, vi è anche quella denominata “urbanismo tattico”, grazie a volontari e associazioni sono state avviate alcune attività al quartiere Matteotti”.

Inizia così il post con cui l’assessorato della Rigerazione urbana rende nota l’interesse dell’Amministrazione comunale saronnese per una nuova iniziativa.

“Si è ipotizzato, tra le iniziative complementari, di partecipare al Park(ing) Day. I tempi ristretti consigliano di concentrare le forze e l’impegno sull’edizione 2022″.

Ma cos’è il Parking Day? “È un progetto di attivismo artistico e di design globale, pubblico e partecipativo lanciato da Rebar nel 2005. È un giorno in cui le persone di tutto il mondo riutilizzano temporaneamente i parcheggi stradali e li convertono in piccoli parchi e luoghi per l’arte, il gioco e l’attivismo. Il Park(ing) Day è venerdì 17 settembre”.

Al momento quindi non ci si sono iniziative ma Saronno ha già stato inserito nella rete globale del sodalizio.

(foto: alcune immagini dell’urbanismo tattico al Matteotti)

21082021