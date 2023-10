SARONNO – Sarà l’Asd Mario Corrias a gestire il fabbricato X4 al Matteotti, lo spazio polifunzionale di via Amendola che diventerà punto di riferimento di attività educative, ludiche e sportive nel quartiere.

Questa la finalità che ha mosso l’Amministrazione ad affidare l’immobile di proprietà comunale disposto su due piani, per una superficie complessiva di 550 metri quadrati.

“Sul Matteotti abbiamo lavorato ad un processo di riqualificazione complessivo – commenta il Sindaco – siamo intervenuti sulla viabilità dell’area Amendola/Avogadro con l’inserimento di una piazza pedonale che favorisca la socialità, abbiamo inaugurato domenica uno skate park all’avanguardia in via Leonardo da Vinci, abbiamo ampliato la scuola San Giovanni Bosco e siamo in procinto di attivare anche l’X2”.

Nel bando di assegnazione dell’X4, a cui hanno lavorato in sinergia l’assessorato alle Politiche Giovanili e Sport e l’assessorato alle Politiche Sociali, è stata data priorità ad una gestione che favorisse attività di carattere sociale, educativo, sportivo e ludico-creativo. “Ci siamo posti l’obbiettivo di favorire azioni a vantaggio della comunità locale e non solo, promuovendo altresì l’accesso di soggetti fragili o in condizioni di svantaggio socio- economico” spiega l’assessore alle Politiche sociali, Ilaria Pagani.

Da qui, la decisione di non prevedere canoni di concessione: a carico del gestore rimarranno le utenze e i consumi (peraltro piuttosto importanti), le spese di custodia e pulizia degli spazi, le manutenzioni e riparazioni ordinarie. “L’Asd Corrias è attiva a Saronno da oltre 50 anni – conclude l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò – e, grazie alla pratica sportiva dilettantistica, che può avere anche una dimensione agonistica, può diventare un vero e proprio riferimento per i giovani. Inoltre l’Asd garantirà anche aperture straordinarie, contribuendo così ad un percorso di partecipazione collettiva alle proposte per il quartiere”.

