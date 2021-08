Caronno Pertusella: cade sull’asfalto e arriva l’ambulanza

CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione ieri a Caronno Pertusella per un anziano che è caduto a terra sbattendo il volto: l’episodio si è verificato alle 9 e sul posto è accorsa una ambulanza. E’ successo tutto in via Trieste, nel giro di un attimo l’autolettiga della Croce azzurra caronnese era sul posto ed il diretto interessato – un 72enne del luogo – è stato accompagnato all’ospedale di piazzale Borella a Saronno per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso disposti dai responsabili della struttura sanitaria.

Sempre a Caronno Pertusella e sempre ieri alle 11 intervento dell’autolettiga della Croce azzurra caronnese per soccorrere una pensionata di 72 anni che in via Santa Margherita ha lamentato uin malore: anche lei è stata trasportata, in condizioni non gravi, al nosocomio saronnese per le cure del caso.

(foto archivio: intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in occasione di una precedente emergenza medica)

23082021