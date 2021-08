LIMBIATE – “L’Amministrazione comunale ha lanciato un importante messaggio di sostegno alle associazioni sportive del territorio prevedendo l’abbattimento del 100 per cento delle tariffe di utilizzo delle palestre comunali sino al 31 dicembre 2021. In questo modo si cerca di andare incontro a tutte quelle associazioni sportive che sono state colpite duramente, anche sull’aspetto economico, dalla pandemia”. Lo fa sapere con una nota il Comune limbiatese.

Ricordano dal Municipio: “Le associazioni e il Comune garantiranno sempre il rispetto delle limitazioni per le attività sportive extra-scolastiche e delle misure di prevenzione da contagio da covid-19”.

