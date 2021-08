[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’ iniziata stamattina di buon ora l’operazione di salvataggio dei pesci agonizzanti nel Lura.

Intorno alle 7,30 è arrivata una squadra del servizio ittico di Regione Lombardia competente tramite il Utir, ufficio territoriale regione insubria per il torrente Lura e naturalmente anche la sua fauna.

Con il supporto logistico della protezione civile è iniziata l’operazione con il recupero degli esemplari vivi nella pozza. Nel dettaglio sono stati trovati diversi esemplari di tinca, barbo gardon ghiozzo, persico sole, carassio oltre ovviamente vaironi e cavedani.

I pesci sono stati tutti collocati in sicurezza su un mezzo ad hoc e rilasciati in una zona dove non ci sono rischi di secchi.

Ovviamente l’operazione eseguita anceh dall’ispettore ambientale del comune è proseguita con la rimozione delle carcasse di pesci morti causa del cattivo odore lamentato da residenti e passanti negli ultimi giorni.

Quest’anno l’emergenza è iniziato lo scorso fine settimana quando diversi saronnesi, soprattutto residenti della zona tra via Tommaseo e via Reina, hanno contattato la polizia locale a causa del cattivo odore che invadeva la zona.

Il sopralluogo degli agenti ha permesso di accertare la presenza di diversi pesci morti, soprattutto sotto il ponte di via Tommaseo, dove si è creata una maxi pozza d’acqua dove a fatica sopravvivono gli esemplari di pesci rimasti nel torrente Lura. L’agonia dei pesci è continuata fino ad oggi quando intorno alle 8,30 è iniziato l’intervento di rimozione delle carcasse e di salvataggio di pesci ancora vivi.

QUI TUTTI I PEZZI SULLA VICENDA