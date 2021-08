Saronno, giovedì 2 settembre l’ultimo saluto a Elisabetta Legnani (Betty)

SARONNO – Sarà la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara ad accogliere i saronnesi per l’ultimo saluto ad Elisabetta Legnani in Cantaluppi amatissimo volto del teatro Giuditta Pasta.

La 50enne si è spenta nella serata di ieri e da allora sono tantissimi i saronnesi increduli che si scambiando ricordi sul suo impegno nella sala di via Primo Maggio, il suo sorriso e la sua grande disponibilità.

Tanti i messaggi dal mondo del teatro, della cultura saronnese, dagli spettatori e dai conoscenti arrivati al marito e ai figli Davide, Francesco e Giulia stretti dall’affetto della famiglia.

La cerimonia funebre è stata fissata alle 10 alla chiesa in via Larga alla Cassina Ferrara. Sarà preceduta alle 9,45 dalla recita del rosario. Saranno osservate tutte le norme in materia anticovid a partire dall’obbligo di indossare le mascherina e di mantenere il distanziamento.

La salma si trova nella “Casa funeraria Miazzolo” in via Manzoni 43.

